شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت فى الجولة 31 بدوري NILE والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

3 مواجهات تقام اليوم السبت تعلن انطلاق منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة دوري NILE، حيث يلاقى طلائع الجيش نظيره فاركو، بينما يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على البنك الأهلي، فيما يستضيف سيراميكا نظيره بلدية المحلة.

موعد مباراة فاركو وطلائع الجيش

مع دقات الخامسة والنصف مساءً يحل فريق فاركو ضيفاً على طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بالدوري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لعبد الحميد بسيوني بعد الهزيمة في آخر مباراتين بالدوري، حيث خسر أمام الأهلي بثنائية نظيفة، ثم أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، بينما كان فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب، قد تعادل في مواجهة الزمالك بهدف لمثله ثم فاز على الداخلية بثنائية نظيفة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم، وسجل لاعبو الطلائع 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق فاركو المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز الفريق البرتقالي في 6 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 13 آخرين، وسجل لاعبو فاركو 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.

موعد مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً، مواجهة مثيرة بين البنك الأهلي وضيفه الاتحاد السكندري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بمسابقة الدوري قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز البنك الأهلي في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 15 مواجهة آخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز زعيم الثغر في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 آخرين، وسجل لاعبو الاتحاد 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

وكان الاتحاد السكندري قد تلقى هزيمة ثقيلة في المباراة الماضية بالدوري، بعدما سقط زعيم الثغر برباعية نظيفة أمام بيراميدز.

بينما تلقى البنك الأهلي هزيمة أيضاً في الجولة الماضية أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، لتتوقف سلسلة انتصاراته التي استمرت لـ 3 جولات متتالية قبل لقاء سموحة الأخير.

موعد مباراة بلدية المحلة وسيراميكا

ويحل فريق بلدية المحلة، ضيفاً في التاسعة مساءً، على نظيره سيراميكا، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز سيراميكا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 آخرين، وسجل لاعبو سيراميكا 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

بينما يحتل بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 18 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو بلدية المحلة 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 55.

يدخل فريق بلدية المحلة مباراة اليوم بقيادة مدربه أحمد كشري، متسلحاُ بمعنويات عالية، بعد التعادل الثمين الذي انتزعه الفريق المحلاوي في الجولة الماضية أمام الزمالك، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، ويبحث أبناء كشري عن تصحيح أوضاعهم في الدوري للنجاة من صراع الهبوط في قاع جدول الترتيب.

بينما على الجانب الآخر، تعادل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي في الجولة الماضية أمام الجونة سلبياً، ويبحث أبناء الرمادي عن استعادة الانتصارات للتقدم بجدول الدوري وإنهاء المسابقة في مركز يليق بالفريق.

القناة الناقلة لمباريات الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباريات الجولة 31 بالدوري، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.