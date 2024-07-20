رسميا.. الصفاقسي يتعاقد مع كريستو قادما من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الصفاقسي التونسي رسمياً، مساء الجمعة، ضم أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سبيل الإعارة.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، نشر نادي الصفاقسي التونسي منشورًا قال فيه: "مرحبا بك كريستو في قلعة الأجداد، كريستو صفاقسي لمدة موسم مع أحقية الشراء".

وانضم محمد الضاوي كريستو لصفوف النادي الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

وكشف موقع "بطولات"، نقلا عن مصدر، تفاصيل الصفقة،: "إعارة كريستو إلى الصفاقسي التونسي بنية الشراء، والأهلي تنازل عن قيمة الصفقة 300 ألف دولار كراتب للاعب".

يشار إلى أن كريستو صاحب الـ21 عامًا قد تُوج مع الأهلي ببطولات دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس مصر مرتين، والدوري المصري.