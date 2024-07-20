نجم الزمالك السابق: جوميز مقتنع بالناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - قال إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يعرف أهمية بطولة كأس مصر لذلك لعب بالتشكيل الأساسي أمام بروكسي.

وتابع عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز مقتنع بناشئين الزمالك والاعتماد عليهم أمر هام للغاية لمستقبل الفريق وسيوفر على النادي الملايين".

وواصل: "الزمالك يحتاج إلى صفقات مهمة جدا في الموسم المقبل مع بعض العناصر الشابة ولكن في الموسم القادم ستكون هناك منافسة على العديد من البطولات ويحتاج إلى لاعبين مميزين".

في سياق متصل، يوسف حمدي، نجم الزمالك، بعملية التدوير بين اللاعبين في المباريات الحالية، مشددا على أن قرار البرتغالي جوزيه جوميز هو الأفضل للفريق الأبيض.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز مدرب واقعي وإراحة بعض اللاعبين الأساسين أمر جيد، وهو يعلم أهمية بطولة كأس مصر لذلك دفع باللاعبين الأساسين أمام بروكسي".

وأضاف: "حمزة المثلوثي لاعب مهم للغاية في خط الدفاع وهو لا غنى عنه في تشكيل الفريق، وأتمنى عودة حمدي علاء لنادي الزمال لأنه لاعب خط وسط مميز ومستقبل الفريق".

وأوضح: "التدوير بين اللاعبين أمر مهم لإراحة اللاعبين بسبب ضغط المباريت وتلاحم الموسم المقبل إلى جانب السوبر الأفريقي".

وتابع: "مباراة السوبر الأفريقي مهمة لجماهير نادي الزمالك، ويجب تدعيم الفريق بشكل جيد قبل هذا اللقاء".