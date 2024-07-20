رئيس لجنة الحكام السابق يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي أمام الألومنيوم

ياسر رشاد - القاهرة - علق الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق، وجيه أحمد، على صحة هدف الأهلي القاتل في مرمى الألومنيوم، المباراة التي أٌقيمت أمس الجمعة، في إطار دور الـ32 من كأس مصر.

وحقق الأهلي فوزا صعبا أمام نظيره الألومنيوم بهدف نظيف، أحرزه محمد هاني، ليتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقال أحمد خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن رجلة جزاء الأهلي المتحسبة صحيحة للغاية، لأن وضع يد مدافع فريق الألومنيوم كانت غير طبيعية وبالتالي قرار سليم من الحكم.

وأضاف، هدف الأهلي القاتل صحيح 100%، وخطأ رمية التماس يسأل عنه الحكم المساعد، ولو تواجد الفار لن يعود اللعبة، وستحتسب هدف.

فاز الأهلي على نظيره الألومنيوم بهدف دون رد، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا أكثر من فرصة على كلا المرميين، إلا أن التعادل كان سيدًا للموقف حيث لم يتمكن أي منهما من هز الشباك.

وأضاع وسام أبو على ضربة جزاء في الدقيقة من عمر المباراة.

واستطاع محمد هانى احراز هدف فوز الأحمر أمام الالومنيوم بتسديدة رائعة تسكن الشباك ويقتنص فوزا مهما لمارسيل كولر ولاعبيه.