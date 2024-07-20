رئيس اتحاد التنس طاولة ووكيل الوزارة يشهدا ختام تصفيات بطولة الشرقية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد معتز عاشور رئيس الإتحاد المصري لتنس الطاولة، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أمس الجمعة، ختام فعاليات تصفيات بطولة الشرقية لتنس الطاولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمهندس حازم الأشمونى المحافظ، والذى أقيمت بنادى الصفوة الرياضى بمدينة العاشر من رمضان .

منطقة الشرقية

حيث نظمت منطقة الشرقية، لتنس الطاولة برئاسة محمود مصيلحى فعاليات البطولة على مدار ثلاثة أيام لمرحلة 11،13، 15، 17 سنة ناشئين وناشئات بالإضافة للاعبى ولاعبات قادرون بإختلاف بمشاركة 142 لاعب ولاعبة بأندية الصفوة ، الرواد ، الشرقية ، السكة الحديد ، العاملين بجامعة الزقازيق ، وأهلى فاقوس .

ومن جانبه أشاد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بتنظيم البطولة والإعداد الجيد لإقامة المنافسات بنادي الصفوة الرياضي مثمنا دور مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، في تنظيم العديد من الفعاليات التي تهدف لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية علي كافة المستويات.

أكد عاشور، أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة يسعي دائما للنهوض بالمستوي الفني والمهاري للاعبين، من خلال إقامة تلك المنافسات بالتعاون مع المناطق الرياضية بجميع محافظات الجمهورية، والتي تتطلع للإستمرار في نشر اللعبة والممارسة الرياضية.

كما وجه الشكر لمنطقة الشرقية لتنس الطاولة بالشرقية ومجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي لظهور البطولة بالشكل الحضاري والمتميز .

كما أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة بما يقدمه الاتحاد المصري، لتنس الطاولة من دعم ورعاية للأبطال الرياضيين في رياضة تنس الطاولة، موضحًا بأن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، تسعي من خلال روية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة موارد الدعم المادي والمعنوي واللوجيستي لخلق مناخ ملائم لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة اسلوب حياة لجميع الفئات العمرية فضلا عن دمج ذوي القدرات والهمم بجميع الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية.

والذي يأتي تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية.

كما قدم الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية، لتنس الطاولة والسادة أعضاء مجلس إدارة نادي الصفوة بالعاشر من رمضان علي الاعداد والتنفيذ المتميز والذي يليق بأسم محافظة .

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور عمر حجازي معاون وكيل الوزارة للشئون الرياضية و السيد الشبراوي مدير إدارة الأداء الرياضي، و محمود مصلحي رئيس منطقة تنس الطاوله بالشرقية والمهندس عادل اسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي والسادة أعضاء مجلس الإدارة بالنادي.

وخلال ختام فعاليات البطولة قدم رئيس الإتحاد المصري لتنس الطاولة درع الإتحاد لوكيل الوزارة تقديرا على تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لفرع المنطقة فى مختلف البطولات والأنشطة، بالإضافة لتقديم رئيس منطقة الشرقية لتنس الطاولة درع المنطقة أيضا للدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، نظرا للمجهودات المبذولة من مديرية الشباب والرياضة لقطاع تنس الطاولة، على مستوى المحافظة كما تم تسليم ميداليات المراكز الفائزة علي اللاعبين الفائزين وسط أجواء سادتها السعادة الغامرة من الحضور والمشاركين بالبطولة .

