نقل اللاعبة شهد سعيد للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت اللاعبة شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالتها الصحية.

وكانت شهد سعيد تعرضت لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية على خليفة أحداث بطولة الجمهورية في شهر أبريل الماضي بعدما تسببت في إصابة لزميلتها جنة عليوة التي قد تأهلت للأولمبياد بباريس قبل ان يعلن الاتحاد تغريم اللاعبة شهد واستبعادها من البطولات، لكن مع تعرض جنة للإصابة يقرر الإتحاد إرسال شهد للمشاركة في الأولمبياد.

لتنتقد الجماهير ووسائل الإعلام قرار اتحاد الدراجات ، قبل أن تعلن شهد سعيد اعتذارها عن عدم خوض الأولمبياد باسم مصر، وذلك على خلفية حادثة تعمدها إصابة زميلتها جنة عليوة خلال أحد سباقات الدراجات.

قالت شهد سعيد في تصريحاتها عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى: " مش هلعب عَجل تاني .. أنا بقدم اعتذار دلوقتي عن عدم خوض الأولمبياد باسم مصر، وده تلبية لرغبة الناس، مضيفة انها تعرضت لضغوطات وأنها قد أخطأت لكنها لم تتعمد إيذاء أحد.

وأكدت شهد سعيد خلال برنامج «علي مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد »، بندمها الشديد على ما اقترفته بحق زميلتها جنة عليوة، لكنها أكدت أن هذا الخطأ لم يكن متعمدا.

ونفت شهد سعيد، تعمدها إسقاط زميلتها جنة عليوة خلال سباق بطولة الجمهورية للدراجات وإصابتها، قائلة :" لا توجد أي عداوة بينى وبين اللاعبة جنة عليوة ، و لم أتلق أي تعليمات من أحد لإصابتها".

قبل ان يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بيانا رسميا بشأن موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل وذلك على خلفية أزمتها مع اللاعبة جنة عليوة في بطولة الجمهورية للدراجات التي أقيمت في السويس، بعدم أحقية اللاعبة شهد سعيد المشاركة في أي مسابقة دولية، بما في ذلك دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، لإيقافها لمدة عام حتى 26 إبريل 2025.