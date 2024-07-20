إيهاب الكومي: لم نحدد موعد انتخابات اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن "الجبلاية" لم تحدد موعد انتخابات اتحاد الكرة المصري.

وقال الكومي خلال تصريحات تليفزيونية "لم يتم تحديد موعد انتخابات الجبلاية القادمة وفتح باب الترشح، حيث ننتظر نهاية الدورة الأولمبية بباريس".

وتشهد الكرة المصرية العديد من الأزمات في الفترة الأخيرة أبرزها عدم انتظام مسابقة الدوري المصري وأزمة وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت.

وعن الأزمة التي شهدتها الساعات الأخيرة بشأن المباراة المزيفة بين كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف، علق إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، “الشركة المنظمة لمعسكر كاظمة الكويتى فى مصر ليست معتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، لأن هذا الأمر يعبر عن الدولة المصرية وتمت مخاطبة جميع الاتحادات لتجنب حدوث هذا الأمر مرة أخرى”.