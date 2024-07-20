نجم الزمالك السابق: أتمنى إعارة بعض اللاعبين الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد كمال، نجم الزمالك السابق، أن مشاركة اللاعبين الناشئين أمر مهم وسيفيد القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتابع كمال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى إعارة بعض اللاعبين الناشئين في الموسم المقبل من أجل اكتساب الخبرات، والزمالك يحتاج إلى صفقات مميزة في الموسم المقبل للمنافسة على كل البطولات".

وواصل: "جوميز مدير فني مميزة ولديه رؤية مميزة للمستقبل وهو يعمل على تجهيز الفريق للموسم المقبل".

فيما أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يعرف أهمية بطولة كأس مصر لذلك لعب بالتشكيل الأساسي أمام بروكسي.

وأشار عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز مقتنع بناشئين الزمالك والاعتماد عليهم أمر هام للغاية لمستقبل الفريق وسيوفر على النادي الملايين".

وتابع: "الزمالك يحتاج إلى صفقات مهمة جدا في الموسم المقبل مع بعض العناصر الشابة ولكن في الموسم القادم ستكون هناك منافسة على العديد من البطولات ويحتاج إلى لاعبين مميزين".