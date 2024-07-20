مدرب الألومنيوم: جلبت اللاعبين من "البيت" لمواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد هشام عبدالمنعم المدير الفني لفريق الألومنيوم، بأداء فريقه أمام نظيره الأهلي، رغم الهزيمة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة في دور الـ32 من كأس مصر.

وقال عبدالمنعم خلال تصريحاته ببرنامج" ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن المباراة لعبت في ظروف صعبة أمام عملاق كبير مثل الأهلي الذي يضم نجوم كبيرة، ويعيش أفضل فترات حياته.

وأضاف، اتجمعنا مع بداية هذا الشهر و"جيبتهم من بيوتهم"، وبشكرهم على هذا الأداء أمام الأهلي.

وأكمل، مجلس الألومنيوم لم يقصر معانا على الإطلاق، وسعيد بتواجدي بالفريق، وأنا ابن من أبناء هذا النادي وسيعود الألومنيوم للممتاز.

فاز الأهلي على نظيره الألومنيوم بهدف دون رد، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا أكثر من فرصة على كلا المرميين، إلا أن التعادل كان سيدًا للموقف حيث لم يتمكن أي منهما من هز الشباك.

وأضاع وسام أبو على ضربة جزاء في الدقيقة من عمر المباراة.

واستطاع محمد هانى احراز هدف فوز الأحمر أمام الالومنيوم بتسديدة رائعة تسكن الشباك ويقتنص فوزا مهما لمارسيل كولر ولاعبيه.