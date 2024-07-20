"خدعوهم" زيدان يكشف القصة الكاملة لأزمة كاظمة وتليفونات بني سويف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل أزمة تليفونات بني سويف ونادي كاظمة الكويتي، حيث قال أن نادي كاظمة تعرض لموقف غريب خلال إقامته في مصر لعمل معسكر تدريبي للتجهيز للموسم المقبل، والذي يتضمن بعض المباريات الودية، بما في ذلك مواجهة فريق تليفونات بني سويف.

ومع ذلك، أكد مسؤولو تليفونات بني سويف عدم علمهم بأي شيء يتعلق بتلك المباراة.

تفاعلت الأزمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلت الأقاويل المختلفة من جميع الأطراف، مما أدى إلى هذا المشهد المؤسف الذي يسيء للكرة المصرية.

وبدأت القصة عندما أعلن كاظمة الكويتي خوض مباراة ودية مع تليفونات بني سويف وحقق فوزا كبيرا.

رد تليفونات بني سويف عبر حسابهم، معلنين عدم خوض أي مباراة ودية مع النادي الكويتي. ونشروا تحذيرا من التعامل مع وكيل اللاعبين الذي انتحل صفة ممثل للنادي.

من جانبه، أصدر كاظمة الكويتي بيانا توضيحيا يكشف كواليس ما حدث، مؤكدا أنهم لن يخوضوا أي مباراة دون موافقة رسمية من الأطراف المعنية.

وأكدوا أن الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي تتحمل المسؤولية القانونية والجزائية عن هذا الخطأ.