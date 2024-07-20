الألومنيوم: "اتحاد الكرة ذبحنا وقدمنا مباراة رجولية ومشرفة أمام الأهلي"

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم نميري عيساوي نائب رئيس الألومنيوم، اتحاد الكرة بسبب مباراة الأهلي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف في كأس مصر.

وحقق النادي الأهلي فوزا صعبا أمام نظيره الألومنيوم بهدف نظيف، المباراة التي أقيمت أمس السبت، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال عيساوي خلال مداخلته الهاتفية عبر برنامج "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن فريقه قدم مباراة رجولية ومشرف.

وأضاف، أن هدف الأهلي خطأ من الحكم بالإضافة لخطأ من مدافع الفريق تسبب في صعود المارد الأحمر.

وأكمل، الاتحاد ذبح فريقي بهذه المباراة، ولم أرى في حياتي اتحاد بهذا الشكل.

وتابع، اتحاد الكرة لم يرسل أيضا كشف أسماء الدخول لاستاد القاهرة، ولولا تفهم أمن الاستاد كانت ستكون هناك أزمة كبيرة.

فاز الأهلي على نظيره الألومنيوم بهدف دون رد، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا أكثر من فرصة على كلا المرميين، إلا أن التعادل كان سيدًا للموقف حيث لم يتمكن أي منهما من هز الشباك.

وأضاع وسام أبو على ضربة جزاء في الدقيقة من عمر المباراة.

واستطاع محمد هانى احراز هدف فوز الأحمر أمام الالومنيوم بتسديدة رائعة تسكن الشباك ويقتنص فوزا مهما لمارسيل كولر ولاعبيه.