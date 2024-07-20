لاعب الزمالك السابق: عودة "فتوح" مهمة

ياسر رشاد - القاهرة - قال سامح يوسف، نجم الزمالك السابق، البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يرغب في معرفة مستوى الناشئين خلال الفترة الحالية لذلك يدفع بهم خلال المباريات.

وتابع يوسف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباريات كأس مصر خادعة والمفاجآت بها واردة لذلك جوميز دفع باللاعبين الأساسين وسعيد للغاية بعودة أحمد فتوح للمشاركة في المباريات لأنه لاعب مهم".

وواصل: "أداء الفريق كان جيد أمام بروكسي، نحتاج إلى بعض التدعيمات الهامة والثقة قبل مباراة السوبر الأفريقي".



في سياق آخر قال إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يعرف أهمية بطولة كأس مصر لذلك لعب بالتشكيل الأساسي أمام بروكسي.

أضاف عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز مقتنع بناشئين الزمالك والاعتماد عليهم أمر هام للغاية لمستقبل الفريق وسيوفر على النادي الملايين".