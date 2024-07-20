شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مباريات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة دوري NILE، حيث تقام 3 مواجهات متباينة، تجمع ما بين طلائع الجيش مع فاركو، بينما يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على البنك الأهلي، فيما يستضيف سيراميكا نظيره بلدية المحلة.



وتشهد مباريات هذه الجولة لقاء الاهلى وبيراميدز الذى يعد حاسماً في صراع الفريقين نحو التتويج بلقب الدوري المصري في ظل تقارب النقاط بين الأحمر والسماوى.

كما تشهد هذه الجولة لقاءات الحسم للفرق التي تنافس على النجاة من الهبوط لدوري المحترفين.

مواعيد مباريات الجولة الـ"31" للدوري المصري

السبت 20 يوليو

طلائع الجيش & فاركو..5.30 مساء

البنك الاهلى & الاتحاد السكندري..9 مساء

سيراميكا & بلدية المحلة..9 مساء



الاحد 21 يوليو

المصري & المقاولون العرب..5.30 مساء

انبى & زد اف سى..9 مساء

الداخلية & الزمالك..9 مساء



الاثنين 22 يوليو

الاسماعيلى & الجونة..5.30 مساء

بيراميدز & الاهلى..9 مساء

مودرن سبورت & سموحة..9 مساء

ترتيب المربع الذهبى

بيراميدز 68 نقطة من 28 مباراة

الاهلى 63 نقطة من 25 مباراة

المصري 51 نقطة من 29 مباراة

مودرن سبورت 47 نقطة من 30 مباراة

هدافى الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدف

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف

6_ وسام أبو على، الاهلى، 10 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.