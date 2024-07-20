شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الداخلية بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

ينهى الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم السبت استعداداته لمواجهة الداخلية بالدوري بعدما أغلق صفحة مباريات كأس مصر بعد التأهل لدور الـ16 بالبطولة بتخطى عقبة بروكسى بخمسة أهداف مقابل هدفين ليعود لمبارياته في الدوري المصري.



ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الداخلية بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية بالدوري المصري



يواجه الزمالك نظيره الداخلية في التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والداخلية في جدول الدوري



ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.



فيما يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

نتيجة أخر ظهور للزمالك والداخلية في الدوري



وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة سلبياً بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر الداخلية من فاركو بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.