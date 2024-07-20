الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أن النادي اقترب من إتمام صفقة التعاقد مع لاعب أجنبي لدعم صفوفه خلال الموسم الجديد، وسيتم الإعلان عنها قريباً.

قرار

تدرس شركة كرة القدم في أحد الأندية المحترفة - بالتشاور مع مدرب الفريق - إمكانية اتخاذ قرار بشأن الإبقاء أو الاستغناء عن اللاعب الأجنبي، الذي عاد إلى صفوف الفريق أخيراً بعد انتهاء فترة إعارته.

وعد

وعد مدرب فريق في دوري أدنوك للمحترفين لاعباً مواطناً من الموهوبين بإشراكه أساسياً في أغلب المباريات، بشرط عدم قبول العرض الذي تسلمه من نادٍ آخر، وكذلك بأنه سيحظى بدعم فني يناسب طموحه.

هدف

أبلغت إدارة نادٍ محترف مدرب الفريق الجديد أن الهدف من التعاقد معه هو إكمال الموسم بمركز جيد، ومتابعته لفرق المراحل السنية لاستكشاف لاعبين موهوبين.

خسارة

كشف إداري أحد فرق الدرجة الأولى التي اعتذرت عن عدم المشاركة في الموسم المقبل أن النادي يشهد تراجعاً في إقبال الرياضيين والجمهور، واصفاً ذلك بـ«الخسارة المتوقعة».

أوروبا

تابع إداري نادٍ محترف أحد لاعبي المنتخبات التي شاركت في بطولة كأس أوروبا للتعاقد معه، لكن التأخر في مفاوضته قاد اللاعب للتوقيع لنادٍ آخر في دوري أدنوك للمحترفين.

طبيب

قال لاعب فريق في دوري الدرجة الأولى إنه لايزال يعاني الآثار السلبية التي ألحقتها به نتيجة ثقيلة تعرض لها فريقه في الموسم الماضي، مؤكداً أن وجود الطبيب النفسي أصبح ضرورة في الأندية.