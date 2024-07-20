الامارات | بواتنغ يفلت من العقاب في تهمة العنف الأسري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفلت المدافع الدولي الألماني السابق جيروم بواتنغ، الذي يلعب حالياً في الدوري النمساوي مع لاسك، من العقاب في قضية اتهامه بالعنف الأسري بحق زوجته السابقة، واكتفت المحكمة في ميونيخ بتحذيره بعد إعادة محاكمته. وقالت القاضية سوزان هيميريخ، إنه لا توجد أدلة كافية لدعم اتهام اللاعب المتوج مع ألمانيا بكأس العالم 2014، واكتفت بإنذاره وفرض غرامة مشروطة قدرها 300 ألف يورو لا تُدفع إلا في حالة وجود إدانات جديدة.

واتهم بواتنغ (35 عاماً) الذي تألق في صفوف بايرن ميونيخ بين 2011 و2021 وتوّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020، إضافة إلى إحرازه الدوري الألماني تسع مرات متتالية بين 2013 و2021، بالتعرض لشريكته السابقة التي كان على علاقة معها لمدة 10 أعوام وأنجبت منه توأمين، وذلك خلال عطلة في الكاريبي عام 2018.