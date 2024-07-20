الامارات | بالإجماع.. الإمارات تفوز باستضافة «كونغرس» الاتحاد الدولي للفروسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الإمارات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية 2024 في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر المقبل في أبوظبي، بحضور رؤساء اتحادات 137 دولة.

يأتي ذلك في ضوء إعلان الاتحاد الدولي للفروسية، أمس، فوز ملف الإمارات باستضافة اجتماع الجمعية العمومية 2024 بالإجماع.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أن «دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات والبطولات الدولية بأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويرسخ موقعها المتميز عالمياً بفضل ما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة، وبنية تحتية متطورة ومنشآت عصرية متكاملة».

وقال: «فخورون بثقة الاتحاد الدولي لاستضافة الاجتماع القادم وحرصه على التعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في البرامج الداعمة كافة لتنظيم الفعاليات المختلفة، ورؤيتنا ترتكّز على استدامة العلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي بما يخدم تطلعاتنا التي تستشرف المستقبل لتطوير رياضة الفروسية، وتمكين أبناء وبنات الإمارات من القدرات والمهارات التي تؤهلهم للتنافسية العالمية في رياضة الفروسية».

وأوضح الريسي أن «مجلس إدارة الاتحاد سيعمل على توفير التجهيزات والترتيبات كافة المرتبطة باستضافة الاجتماع، من خلال اللجان التنظيمية لضمان نجاحه وفق أفضل الممارسات على غرار التميز التنظيمي الكبير في فعاليات الفروسية التي احتضنتها الإمارات، مثل مونديال القدرة في قرية بوذيب العالمية للقدرة في أبوظبي العام الماضي، وكأس دوري لونجين للأمم لقفز الحواجز (فبراير 2024)، بمشاركة أفضل 10 فرق عالمية، ضمن فعاليات كأس رئيس الدولة، وكلها حظيت بإشادة رئيس الاتحاد الدولي للفروسية إنجمار دي فوس والفرق العالمية المشاركة».

• اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية ينعقد في أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر المقبل.