الامارات | اليابان تحرم «بطلة» تمثيلها في الأولمبياد بسبب التدخين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الياباني للجمباز أمس، حرمان لاعبته شوكو مياتا، قائدة منتخب الجمباز الفني الياباني في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من المشاركة بسبب تدخينها وشرب الكحول.

واستبعدت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً والحائزة الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2022، من المعسكر التدريبي للمنتخب في موناكو وعادت إلى اليابان بعد اعترافها بانتهاك قواعد المنتخب.

وقال الأمين العام للاتحاد الياباني للجمباز كينجي نيشيمورا للصحافيين في طوكيو: «بعد تأكيدها وبعد مناقشات من جميع الأطراف، تقرر استبعادها» من الأولمبياد.

وأوضح أن الاتحاد أُبلِغ بأن مياتا شوهدت وهي تدخن في مكان خاص في طوكيو في أواخر يونيو أو أوائل يوليو. ويُزعم أيضاً أنها شربت الكحول في غرفة بمركز التدريب الوطني في اليابان.