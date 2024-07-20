الامارات | الوصل يخسر تجربة أياكس أمستردام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الوصل تجربته الودية الأولى في معسكره بهولندا، أمام أياكس أمستردام 1-2، وأحرز هدف «الإمبراطور» كايو كانيدو في الدقيقة 87، بينما سجل هدفي أياكس كل من فان دن بومان في الدقيقة 19، وجوليان ريكهوف (31).

وشهدت المباراة مشاركة الوافدين الجديدين ماجد سرور وطحنون الزعابي للمرة الأولى مع الوصل، إذ دفع المدرب الصربي ميلوش ميليفويتش، بكل من محمد الوالي، في حراسة المرمى، ومعه دانيل بيدروزو، سفيان بوفتيني، سياكا سيديبي، هاريس، سيونغ هيون جونغ، نغوسيان، كواديو، سانا غوميز، سالم العزيزي، قبل أن يجري تغييرات عديدة في الشوط الثاني.

وسيخوض «الفهود» أربع مباريات ودية أخرى أيام 23 و27 و31 يوليو الجاري والأول من أغسطس المقبل، بينما ذكر نادي الريان القطري أنه سيلتقي مع الوصل في 28 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تعود بعثة الوصل إلى دبي في الثاني من أغسطس، حيث سيحصل اللاعبون على راحة لثلاثة أيام، قبل التجمع مجدداً في معسكر داخلي لخوض المرحلة الثالثة من الإعداد، حتى موعد أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد.

وتنتظر الوصل المتوج بثنائية الموسم الماضي التاريخية، ستة استحقاقات رسمية الموسم المقبل، هي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس السوبر وكأس السوبر الإماراتي القطري ودوري أبطال آسيا للنخبة، ما سيضع الكثير من التحديات على عاتق «الأصفر»، الذي يأمل أن يحافظ على وجوده فوق منصات التتويج التي عاد إليها بعد غياب دام 19 عاماً.

وتعمل شركة الكرة على حسم صفقة التعاقد مع لاعب أجنبي خامس ينضم إلى معسكر الفريق في هولندا، بعدما خرج اللاعب الأرجنتيني بوبليتي من حساب الجهاز الفني، بسبب إصابته التي ستبعده فترة طويلة عن الملاعب، بينما حددت إدارة النادي صفقات محدودة على مستوى اللاعبين المواطنين والمقيمين لتدعيم صفوف الفريق، بعدما أبرم النادي صفقتين حتى الآن، هما ماجد سرور على سبيل الإعارة من الشارقة، وطحنون الزعابي من الوحدة في صفقة انتقال حر.