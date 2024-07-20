كاظمة الكويتي: تعرضنا للنصب والشركة الراعية أوهمتنا وأتنظروا مفاجأة

ياسر رشاد - القاهرة - قال ناصر الفاضلي المنسق الإعلامي لنادي كاظمة الكويتي، أن الفريق تعرض لعملية نصب واحتيال، من الشركة الراعية في مدينة الإسكندرية.

أضاف الفاضلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الشركة الراعية خلال معسكرنا في الإسكندرية نصبت علينا بمواجهة فريق شعبي بدلا من تليفونات بني سويف.

وواصل، أن الشركة قامت بتجميع شباب من الحواري وبدون علم من فريق كاظمة، وخوضنا المباراة بشكل طبيعي.

وأشار ، أن إدارة كاظمة الكويتي أخذت كل اجراءاتها بالتنسيق بين اتحاد الكرة المصري والاتحاد الكويتي.

وأوضح، أن خلال 48 ساعة سيكون هناك أخبار مفاجئة بشأن هذا الأمر.

بينما كشف أحمد سعد تمساح عضو مجلس إدارة تليفونات بني سويف مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمة النصب بين إدارة كاظمة ومع شركة التسويق المسئولة عن معسكر الفريق الكويتي.

أشار تمساح خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الفريق لم يقم بأي تجهيزات أو تجمعات حتى هذه اللحظة استعدادا للموسم الجديد، فكيف نخوض مباراة ؟.

وواصل، أن المتحدث والشخص المدعي مجرد "سمسار"، وليس له علاقة بنادي تليفونات بني سويف.

وتابع، تفاجئنا في تليفونات بني سويف، أننا خوضنا مباراة وخسرنا 7/1، وسوف نأخذ اجراءاتنا ضد هذا الأمر.

