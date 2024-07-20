تليفونات بني سويف: اتفاجئنا إننا لعبنا ماتش واتغلبنا 7/1

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سعد تمساح عضو مجلس إدارة تليفونات بني سويف مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمة النصب بين إدارة الكاظمة ومع شركة التسويق المسئولة عن معسكر الفريق الكويتي.

أوضح تمساح خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن فريق تليفونات بني سويف لم يقم بأي تجهيزات أو تجمعات حتى هذه اللحظة استعدادا للموسم الجديد، فكيف نخوض مباراة ؟.

وتابع، أن المتحدث والشخص المدعي مجرد "سمسار"، وليس له علاقة بنادي تليفونات بني سويف.

وواصل تصريحاته، تفاجئنا في نادي تليفونات بني سويف، أننا خوضنا مباراة وخسرنا 7/1، وسوف نأخذ اجراءاتنا ضد هذا الأمر.