موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الداخلية في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز استعدادته بعد إغلاق صفحة كأس مصر عقب التأهل لدور الـ16 على حساب بروكسي حيث يعكف الجهاز الفني للزمالك على دراسة فريق الداخلية بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 42 نقطة فيما يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والداخلية

تقام مباراة الزمالك والداخلية يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وخاض الزمالك 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 26 هدف، بينما لعب الداخلية 30 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

وكان الزمالك قد تعادل مع بلدية المحلة بدون أهداف في أخر ظهور فى المسابقة فيما خسر الداخلية من فاركو بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

