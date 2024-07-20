عبدالناصر زيدان: الأهلي أفضل من برشلونة والسيتي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن النادي الأهلي أفضل من برشلونة ومانشستر سيتي في عدة أمور هامة.

وتابع زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، أن الأهلي النادي الوحيد في العالم الذي يمتلك عدة فروع في دولته. وواصل، النادي الأهلي مؤسسة قوية ولديه مبادئ ثابتة طوال تاريخه.

مدرب الألومنيوم: "جيبت اللاعيبة من البيت عشان يلعبوا ماتش الأهلي"

اثنى هشام عبدالمنعم المدير الفني لفريق الألومنيوم، بأداء فريقه أمام نظيره الأهلي، رغم الهزيمة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة في دور الـ32 من كأس مصر.

أضاف عبدالمنعم خلال تصريحاته ببرنامج" ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن المباراة لعبت في ظروف صعبة أمام عملاق كبير مثل الأهلي الذي يضم نجوم كبيرة، ويعيش أفضل فترات حياته.

وواصل، اتجمعنا مع بداية هذا الشهر و"جيبتهم من بيوتهم"، وبشكرهم على هذا الأداء أمام الأهلي.

وتابع، مجلس الألومنيوم لم يقصر معانا على الإطلاق، وسعيد بتواجدي بالفريق، وأنا ابن من أبناء هذا النادي وسيعود الألومنيوم للممتاز.