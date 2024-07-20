إكرامي الشحات يعلق على أزمة رمضان صبحي: "تم اغتياله نفسيًا"

ياسر رشاد - القاهرة - علق إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على أزمة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، بعدما تعرض للإيقاف لمدة طويلة خلال الفترة الماضية.



وأثبتت العينة الثانية التي أجراها اللاعب صحة موقف اللاعب بعدم تناوله لأي مواد منشطة.

وتحدث إكرامي الشحات في تصريحات تلفزيونية: "الشهرين الماضيين عدوا علينا سواء أسرة رمضان صبحي هو وزجته أنا وزوجتي وشريف وبيته ووالدة رمضان وأشقائه، عشنا أسوأ شهرين في حياتنا".

وتابع: "اللاعب تم اغتياله نفسيًا ومعنويًا من سيعوضه عن قصة الإيقاف، أتحرم من المنتخب وخسر ماديًا وأتحرم أنه كان ممكن يكون متواجد في الأولمبياد".

وأكمل: "بالتأكيد، هناك أخطاء جسيمة في الإجراءات التي تمت، والخسارة المادية والمعنوية لا يوجد أحد يستطيع أن يعوضها، والتحطيم المعنوي للأسر من سيعوضها".

وأضاف الشحات: "لابد من توجيه شكر لملاك نادي بيراميدز في الإمارات لأنهم كانوا داعمين بقوة لرمضان صبحي، وكانوا يشعرون بالبراءة وأن رمضان مظلوم في هذا الأزمة، إدارة بيراميدز في مصر وعلى رأسهم ممدوح عيد كانوا داعمين بشكل رهيب له، وقاموا معه بأشياء كثيرة".

