تحرك عاجل من وزير الرياضة واتحاد الكرة بعد أزمة كاظمة وتليفونات بني سويف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن أول تحرك رسمي بشأن واقعة نصب شركة تسويق ضد نادي كاظمة الكويتي والتي تقيم معسكرا في مدينة الإسكندرية.

أضاف زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس"، على "قناة الشمس"، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أصدر قرارا عاجلا بفتح ملفا على أزمة التزوير والنصب من جانب شركة التسويق.

وواصل، أن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، أصدرت بيانا قويا بشأن هذا الأمر.

وأشار، أن حق كاظمة الكويتي سيعود وسيكون هناك ردع قوي من الدولة تجاه هؤلاء الأشخاص وهذه الشركة.

قال ناصر الفاضلي المنسق الإعلامي لنادي كاظمة الكويتي، أن الفريق تعرض لعملية نصب واحتيال، من الشركة الراعية في مدينة الإسكندرية.

أضاف الفاضلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الشركة الراعية خلال معسكرنا في الإسكندرية نصبت علينا بمواجهة فريق شعبي بدلا من تليفونات بني سويف.

وواصل، أن الشركة قامت بتجميع شباب من الحواري وبدون علم من فريق كاظمة، وخوضنا المباراة بشكل طبيعي.

وأشار ، أن إدارة كاظمة الكويتي أخذت كل اجراءاتها بالتنسيق بين اتحاد الكرة المصري والاتحاد الكويتي.

وأوضح، أن خلال 48 ساعة سيكون هناك أخبار مفاجئة بشأن هذا الأمر.

فيما تحدث أحمد سعد تمساح عضو مجلس إدارة تليفونات بني سويف عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول أزمة النصب بين إدارة الكاظمة ومع شركة التسويق المسئولة عن معسكر الفريق الكويتي.

وواصل تمساح خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الفريق لم يقم بأي تجهيزات أو تجمعات حتى هذه اللحظة استعدادا للموسم الجديد، فكيف نخوض مباراة ؟.

وتابع، أن المتحدث والشخص المدعي مجرد "سمسار"، وليس له علاقة بنادي تليفونات بني سويف.

وأكمل، تفاجئنا في تليفونات بني سويف، أننا خوضنا مباراة وخسرنا 7/1، وسوف نأخذ اجراءاتنا ضد هذا الأمر.

