شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الإسماعيلى تجتمع اليوم لإسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة أحمد فهيم والان مع تفاصيل الخبر

يقام اليوم السبت اجتماع الجمعية العمومية للنادى الاسماعيلى طبقا لنص المادة رقم “19” من قانون الرياضة رقم 71 سنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي الاصفر بشأن اجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية للنادي.

ويحضر السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى الأخير والذين لهم حق الحضور الجمعية العمومية الغير العادية اليوم بمقر النادي الرئيسي.

ويبدأ التسجيل في كشوف الجمعية العمومية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 40٪ من عدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور 2000 عضو من الاعضاء أيهما أقل.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية النظر في إسقاط عضوية السيد أحمد جمال فهيم عضو مجلس الإدارة طبقا لنص المادة 79 من لائحة النظام الأساسي للنادي الإسماعيلي.