شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام بيراميدز بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف كأس مصر التركيز والاستعداد لمباراة بيراميدز الهامة في الدوري الممتاز وهي المباراة التي يرغب الأهلي في الفوز بها من أجل الاقتراب كثيراً لحسم لقب الدوري الذي يشهد منافسة شرسة مع بيراميدز.

وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر ملف كأس مصر بانتهاء مباراة الألومنيوم بكأس مصر.

وتشهد مباراة بيراميدز عودة العناصر الأساسية التي قرر كولر إراحتها في مباراة الألومنيوم أمس بكاس مصر ، وهم محمد الشناوي وحسين الشحات وامام عاشور.

تعد مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام بيراميدز فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول بجدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وبيراميدز الدوري

فاز الاهلى على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر بيراميدز من الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.