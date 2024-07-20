شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 5 دول أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة بيراميدز والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات إلى عدة دول أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة بيراميدز والاهلي المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري nile للموسم الجاري ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وذلك بناء على طلب النادي الاهلي الذي سيتحمل تكاليف استقدام الحكام الاجانب، حيث خاطب الاتحاد 5 دول على رأسهم إنجلترا وإيطاليا وفرنسا لتعيين طاقم دولي.

ويتصدر فريق بيراميدز قمة الدوري المصري برصيد ٦٨ نقطة ولعب ٢٨ لقاء ، بينما يتواجد النادي الاهلي في المركز الثاني برصيد ٦٣ نقطة من اصل ٢٥ مباراة لعبها الفريق حتى الان.

كما استبعد اتحاد الكرة من حساباته اسبانيا بعد تواجد طاقم إسباني في مباراة الاهلي و الزمالك ضمن مواجهات الجولة ٢٧ للدوري و التي لم تلعب بعد اعتذار الزمالك وقتها عن خوض اللقاء والذي كان محددا له ٢٥ يونيو ، كما تم الاستعانة بطاقم حكام إسباني في مباراة الاهلي و بيراميدز الماضية ، مما دفع اتحاد الكرة لمخاطبة عدة دول أخرى وانتظار الرد لحسم الأمر خلال الساعات الجارية.