الامارات | الأهلي يتجاوز نادٍ في الدرجة الثانية بصعوبة بكأس مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الأهلي لدور الـ16 في بطولة كأس مصر بعد فوزه بصعوبة على ضيفه الألومنيوم، المنافس في الدرجة الثانية، 1-0 في دور الـ32.

وسجل المدافع محمد هاني هدف الفوز في الدقيقة الـ3 من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

وأهدر وسام أبو علي ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 83 عندما أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

ورغم الاستحواذ على الكرة معظم فترات المباراة، إلا أن الأهلي فشل في تهديد مرمى ضيفه المتواضع.

واقترب مهاجم الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" من هز الشباك في الدقيقة 70 لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر.