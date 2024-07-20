الامارات | بقيادة "الكابتن صلاح".. ليفربول يخسر أول مباراة مع سلوت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق ليفربول للهزيمة في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت، حيث خسر بنتيجة 0-1 أمام فريق بريستون نورث إند في مباراة ودية مغلقة أقيمت في مركز تدريب أكسا حسب صحيفة ديلي ميل.

وشهدت المباراة مشاركة 25 لاعباً من ليفربول على مدار 90 دقيقة، بما في ذلك عدد من نجوم الفريق الأول.

شارك في الشوط الأول كل من كيرتس جونز وهارفي إليوت ودومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح الذي ارتدى شارة القيادة، وكاد صلاح أن يسجل هدفاً للفريق بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة بعد عرضية من كوستاس تسيميكاس.

ونجح لاعب بريستون، روبي برادي، في تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر تسديدة مذهلة من مسافة 40 ياردة.

وأجرى سلوت تغييرات كبيرة في الشوط الثاني، حيث أدخل مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب إلى الملعب بجانب بعض اللاعبين الكبار مثل واتارو إندو وستيفان باجتيتش.

في حين أن هذه كانت أول مباراة ودية لليفربول قبل بداية الموسم، فإن بريستون كان قد خاض 3 مباريات ودية سابقة بعد معسكر تدريبي كامل في إسبانيا، وكانت الأولوية لكلا الفريقين هي تحسين اللياقة البدنية قبل انطلاق الموسم، حيث من المقرر أن يبدأ بريستون موسمه بمواجهة شيفيلد يونايتد في 9 أغسطس.

أما ليفربول، فسيلعب مباراته المقبلة المتلفزة في الجولة التحضيرية أمام ريال بيتيس في 27 يوليو، كجزء من جولته في الولايات المتحدة الأميركية، كما سيواجه الفريق خلال جولته فرقاً مثل آرسنال ومانشستر يونايتد.