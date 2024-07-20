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الامارات | الاتحاد الأوروبي يستدعي موراتا ورودري للتحقيق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقاً مع ثنائي المنتخب الإسباني ألفارو موراتا ورودري، وذلك بسبب سلوكهما أثناء احتفالات المنتخب الإسباني بالفوز بلقب "يورو 2024"، يوم الإثنين الماضي.

وذكر "يويفا" أنه سيتم تعيين مفتش للانضباط والأخلاق للتحقيق في الواقعة، التي جرت حينما تم الاحتفال بكأس البطولة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحاول موراتا، قائد المنتخب الإسباني السخرية من جمال موسيالا، لاعب المنتخب الألماني، فيما ردد رودري، أفضل لاعب في البطولة ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عبارة "جبل طارق إسباني" مع انضمام الجماهير وزملائه له.

وفاز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي في نهائي البطولة في العاصمة الألمانية برلين، وتمتلك بريطانيا، جزء من منطقة جبل طارق وهي الواقعة في الجزء الجنوبي في إسبانيا، وسعت إسبانيا لعودتها إليها كثيراً.

وتقدم اتحاد جبل طارق بشكوى لـ"يويفا" جاء فيها: "اتحاد جبل طارق لاحظ الطبيعة المهينة للاحتفالات بفوز منتخب إسبانيا بكأس "يورو 2024".

وأضاف: "لا مكان في كرة القدم لمثل تلك السلوكيات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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