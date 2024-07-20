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طلائع الجيش يستضيف فاركو فى الجولة 31 بالدوري.. اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

السبت، 20 يوليو 2024 06:00 ص

يحل فريق فاركو ضيفاً على طلائع الجيش، بتمام الخامسة والنصف مساءً في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، على ستاد جهاز ، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بالدوري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لعبد الحميد بسيوني بعد الهزيمة في آخر مباراتين بالدوري، حيث خسر أمام الأهلي بثنائية نظيفة، ثم أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل فاركو  بقيادة أحمد خطاب، في مواجهة الزمالك بهدف لمثله ثم فاز على الداخلية بثناءية نظيفة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم، وسجل لاعبو الطلائع 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق فاركو المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز الفريق البرتقالي في 6 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 13 آخرين، وسجل لاعبو فاركو 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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