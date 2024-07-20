شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتجه إلى الإسكندرية لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، على ستاد برج العرب.

وكان المصري قد استغل الفترة الماضية في خوض معسكر قصير بمدينة بورسعيد، قبل أن يدخل معسكر ثانى بالقاهرة، استعدادا للقاء المرتقب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول يومي 16 و17 أغسطس بالنسبة للكونفدرالية، فيما تقام مباريات دوري أبطال إفريقيا أيام 24 و25 أغسطس.