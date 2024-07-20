الامارات | إسبانيا تعلن ملاعب كأس العالم 2030

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترح الاتحاد الإسباني لكرة القدم 11 ملعباً كمرشحين لاستضافة مباريات كأس العالم 2030 بينها ملاعب أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد.

وقال الاتحاد الإسباني: "إن إسبانيا التي ستشارك في استضافة البطولة مع البرتغال والمغرب بالإضافة للأرجنتين وأوروغواي وباراغواي التي تستضيف البطولة المئوية، سيكون لديها 45 ملعباً إضافياً كمقرات تدريبية للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وتشمل أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني الأخرى التي أدرجت ملاعبها المحلية في القائمة: إشبيلية، وملقة، وريال سوسيداد، وأتليتيك بيلباو، ولاس بالماس، وإسبانيول الصاعد حديثاً.

ولم يتم ضم ملعب ميستايا في فالنسيا، رغم أنه خامس أكبر ملعب في الدوري الإسباني بسعة 49430 متفرجاً في قائمة الملاعب المحتملة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: "من أجل تحديد الملاعب تم تحليل كل الاحتمالات بما في ذلك خيار التوسع إلى 13 ملعباً وهو خيار يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع من قبل الاتحادات الثلاثة".

وأضاف الاتحاد: "أن البطولة ستضم 20 ملعباً كحد أقصى".

وأعلن المغرب العام الماضي عن خطط لبناء ملعب بالقرب من الدار البيضاء وتحديث 6 ملاعب أخرى قبل كأس العالم 2030.