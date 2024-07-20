الامارات | إعلان حالة الطوارئ.. انقطاع الإنترنت عن أولمبياد باريس

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ.. انقطاع الإنترنت عن أولمبياد باريس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس إن "عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تأثرت نتيجة انقطاع الإنترنت قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة".
وقالت اللجنة المنظمة في بيان "لجأنا لتفعيل خطط الطوارئ من أجل استمرار عملياتنا".
ولم تكشف اللجنة عن أي تفاصيل تتعلق بكفية تأثر عملياتها.
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