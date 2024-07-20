شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الاتحاد السكندري في الدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً، مواجهة مثيرة بين البنك الأهلي وضيفه الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بمسابقة الدوري قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز البنك الأهلي في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 15 مواجهة آخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز زعيم الثغر في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 آخرين، وسجل لاعبو الاتحاد 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

وكان الاتحاد السكندري قد تلقى هزيمة ثقيلة في المباراة الماضية بالدوري، بعدما سقط زعيم الثغر برباعية نظيفة أمام بيراميدز.

بينما تلقى البنك الأهلي هزيمة أيضاً في الجولة الماضية أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، لتتوقف سلسلة انتصاراته التي استمرت لـ 3 جولات متتالية قبل لقاء سموحة الأخير.