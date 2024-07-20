شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر يستفسر من الأهلي عن مصير صفقة الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مارسيل كولر من مسئولو النادي الأهلي عن تطورات صفقات الصيف التي طلب إبرامها مؤخراً خلال الجلسات التي جمعته مع مسئولو القلعة الحمراء.

وجدد المدير الفني للأهلي تأكيداته لإدارة النادي بضرورة ضم أكثر من صفقة قوية في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم ويأتي في مقدمتها ، الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح وخط الوسط ورغم ضم يوسف ايمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسماً إلا أن كولر طلب ضم مدافع أخر ويعمل مسئولو الأهلي على حسم هذا الأمر من خلال تكثيف المفاوضات مع نادي زد لضم مدافعه محمد إسماعيل.

كما طلب كولر ضرورة ضم ظهير أيسر صاحب قدرات فنية عالية، ومازال المدرب السويسري مُتحمّس لضم الدولي المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي، وطلب من إدارة الأهلي ضرورة حسم هذه الصفقة في أسرع وقت.

وتلقى سوتشي عروض من إيران وروسيا والسعودية لضم اللاعب، ورحّب النادي الروسي ببيع اللاعب حسب تأكيدات أندريه أورلوف المدير الرياضي للنادي الذي قال أن اللاعب المغربي مُرتبط بعقد مع سوتشي لمدة موسمين مقبلين لكن هناك إتجاه لبيعه بسبب عدد اللاعبين الأجانب في الفريق .

وأكد كولر للأهلي أن يحيى عطية الله هو المُرشح رقم احد لخلافة علي معلول في الجبهة اليُسرى الذي يعاني من إصابة طويلة، وشدد المدرب السويسري على أن اللاعبين الأخرين المعروضين على كولر في نفس المركز أقل من عطية الله من الناحية الفنية والبدنية.

من ناحية أخرى ، قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، إن النادي لا يزال ينتظر رد رابطة الأندية المحترفة، بخصوص الخطاب الذي تم إرساله إليها بتاريخ 3-7-2024، والذي تضمن كافة الخسائر التي تكبدها النادي جراء عدم إقامة مباراة القمة الأخيرة ومن بين هذه الخسائر المتنوعة ما لحق بجماهير طرفي اللقاء التي قامت بشراء تذاكر المباراة .

وفي ذات الوقت تواصل الأهلي أيضًا مع شركة «تذكرتي» بهذا الخصوص ويجرى حاليًّا تسوية الأمر ماليًّا لاستعادة حقوق الجماهير لكن في كل الأحوال وبعيدًا عن أي تسويات فإن النادي الأهلي لن يتراجع عن رد المبالغ المالية إلى جماهيره التي قامت بشراء التذاكر، وبالشكل الذي يؤكد على تقدير النادي لتضحيات جماهيره.

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كان مُقرراً لها يوم 26 يونيو الماضي في الدوري وتم إلغاؤها بسبب إعتذار الزمالك عن خوضها ليتم إحتساب نتيجتها فوز الأهلي بثنائية نظيفة مع خصم 3 نقاط من الزمالك.