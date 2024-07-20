شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث مع حسام حسن ترتيبات معسكرات المنتخب الوطني المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب جلسة مع اتحاد الكرة و عامر حسين عضو المجلس والمشرف علي المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية من أجل التنسيق للموسم الجديد وتحديدا المعسكرات المقبلة للمنتخب في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والتي سيخوض فيها منتخب مصر مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر اقامتها بالمغرب،حيث يتم مناقشة موعد انطلاق بطولة الدوري الجديد والتوقفات الخاصة بالمنتخب.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.

ويتطلع اتحاد الكرة المصري لتجهيز المنتخب المصري بشكل جيد لخوض المنافسات المقبلة.