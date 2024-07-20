شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ويوسف أوباما ينتظران تحديد مصيرهما مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر محمد عواد ويوسف أوباما ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحديد مصيرهما فى القلعة البيضاء خاصة أن عقودهما تنتهى أخر الموسم ولم يتم فتح ملف التجديد معهما حتى الأن.

وترك مسئولو نادى الزمالك حرية تحديد مصير ثنائى الزمالك إلى البرتغالى جوزيه جوميز،الذى أكد تمسكه باللاعبين لكنه، فى ذات الوقت أوضح لمسئولى القلعة البيضاء أن الأمور المالية للثنائى يخص الإدارة، ومن حقهم الموافقة على طلبات اللاعبين أو رفضها.

وأكد جوميز فى تصريحات صحفية أن محمد صبحي كان بعيداً عن المشاركة والآن يحصل على الثقة، مشيراً إلى أنه يملك أيضاً محمد عواد وهو حارس مرمى رائع،مضيفاً:"وفيما يخص الدفع باللاعبين الناشئين إذا لم ندفع باللاعبين الصغار يسأل البعض لماذا لا يشاركون ويتم انتقادي، وحين أدفع بهم يتم سؤالي أيضا، وأحترم كل الآراء وأنا هنا لأقدم دمي وقلبي لنادي الزمالك".

وتابع: "أنا كمدرب من الأفضل لي عدم الاعتماد على الناشئين، لكنني أفعل ذلك لمصلحة ومستقبل النادي لأننا نحتاجهم، خاصة أنهم سيشاركون في الفترة المقبلة لمنح الأساسيين راحة للاستعداد للموسم الجديد بالشكل المطلوب لأننا نخوض بطولات مهمة جدا وأريد منح الجميع الراحة الكافية".

وأضاف: "مباراة بروكسي ليست مباراة دوري، وإذا خسرنا سنكون خارج بطولة الكأس وهى بطولة مهمة بالنسبة للفريق وأفعل الأفضل لمصلحة الزمالك".