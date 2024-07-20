شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يسعى لتحسين مركزه فى الدوري أمام بلدية المحلة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق بلدية المحلة، ضيفاً في التاسعة مساءً، على نظيره سيراميكا، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز سيراميكا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 آخرين، وسجل لاعبو سيراميكا 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

بينما يحتل بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 18 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو بلدية المحلة 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 55.

يدخل فريق بلدية المحلة مباراة اليوم بقيادة مدربه أحمد كشري، متسلحاُ بمعنويات عالية، بعد التعادل الثمين الذي انتزعه الفريق المحلاوي في الجولة الماضية أمام الزمالك، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، ويبحث أبناء كشري عن تصحيح أوضاعهم في الدوري للنجاة من صراع الهبوط في قاع جدول الترتيب.

بينما على الجانب الآخر، تعادل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي في الجولة الماضية أمام الجونة سلبياً، ويبحث أبناء الرمادي عن استعادة الانتصارات للتقدم بجدول الدوري وإنهاء المسابقة في مركز يليق بالفريق.