شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يؤجل إعادة محمد الشناوي لدكة الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تأجيل فكرة إعادة محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي لدكة البدلاء في مباريات الدوري المقبلة.

وأستقر على مواصلة الدفع بالحارس الأساسي في المباريات القادمة بسبب خبراته الطويلة وحتى لا يتم هدمه معنوياً بعدما طالبت بعض جماهير الفريق الدفع بالحارس الشاب مصطفى شوبير أساسياً على حساب الشناوي بسبب أخطاء الأخير التي زادت خلال الفترة الماضية بشكل واضح.

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي أن مارسيل كولر ينوي إستمرار الدفع بالشناوي في المباريات المقبلة بالدوري لاسيما وأن الشناوي صاحب خبرات طويلة ودافع عن عرين الفريق بشكل رائع لسنوات طويلة وليس معنى اهتزاز مستواه في مباراة أو أكثر أن يتم إحالته للدكة سريعاً.

وتعرض الشناوي لهجوم شديد خلال الفترة الأخيرة بسبب الأخطاء التي أرتكبها خلال المباريات الماضية الأمر الذي جعل البعض يُطالب بإعادة مصطفى شوبير للدفاع عن عرين الفريق بعدما تألق من قبل حينما شارك أساسياً خلال الفترة التي غاب فيها الشناوي لمدة أربعة أشهر بسبب جراحة "الكتف"، وخرج الشناوي من قائمة الأهلي لمباراة الألومنيوم أمس بكأس مصر للراحة وسيعود للدفاع عن عرين الفريق في مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري.

من ناحية أخرى ، قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، إن النادي لا يزال ينتظر رد رابطة الأندية المحترفة، بخصوص الخطاب الذي تم إرساله إليها بتاريخ 3-7-2024، والذي تضمن كافة الخسائر التي تكبدها النادي جراء عدم إقامة مباراة القمة الأخيرة ومن بين هذه الخسائر المتنوعة ما لحق بجماهير طرفي اللقاء التي قامت بشراء تذاكر المباراة .

وفي ذات الوقت تواصل الأهلي أيضًا مع شركة «تذكرتي» بهذا الخصوص ويجرى حاليًّا تسوية الأمر ماليًّا لاستعادة حقوق الجماهير لكن في كل الأحوال وبعيدًا عن أي تسويات فإن النادي الأهلي لن يتراجع عن رد المبالغ المالية إلى جماهيره التي قامت بشراء التذاكر، وبالشكل الذي يؤكد على تقدير النادي لتضحيات جماهيره.

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كان مُقرراً لها يوم 26 يونيو الماضي في الدوري وتم إلغاؤها بسبب إعتذار الزمالك عن خوضها ليتم إحتساب نتيجتها فوز الأهلي بثنائية نظيفة مع خصم 3 نقاط من الزمالك.