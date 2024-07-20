ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة قوية اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فاركو في المباراة المقررة إقامتها ضمن منافسات الجولة الـ 31، والتى تنطلق في الخامسة مساءً، على استاد جهاز الرياضة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه أحمد متعب في مباراة فاركو بسبب الإيقاف، بعدما حصل اللاعب على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك الأخيرة، كما يفتقد الفريق جهود لاعبه التنزانى حميد ماو بسبب مواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

موعد مباراة طلائع الجيش وفاركو الليلة بالدوري

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش ضد فاركو في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت.

وتذاع مباراة طلائع الجيش وفاركو عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب طلائع الجيش وفاركو في الدوري

يحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم، وسجل لاعبو الطلائع 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز الفريق البرتقالي في 6 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 13 آخرين، وسجل لاعبو فاركو 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.