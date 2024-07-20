الزمالك ينفي وجود خلافات في الإدارة بسبب جوميز..والأبيض يرفض التعاقد مع عمرو جمال

ياسر رشاد - القاهرة - تداولت خلال الساعات الأخيرة اخبار بوجود أنقسام داخل مجلس إدارة الزمالك بشأن رحيل أو بقاء المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع القلعة البيضاء خلال الموسم القادم .

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وعلمت الخليج 365 من مصدر داخل نادي الزمالك أن كل هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة ، والمدرب مستمر مع نادي الزمالك ولم يتم طرح رحيله على طاولة مجلس الإدارة.

وأضاف بشأن مستوى الفريق قائلاً إن جوميز كان يبحث عن حلول الفترة الماضية لتصعيد جيل جديد للفريق الأول بسبب أزمة القيد ، بالإضافة إلى أن النادي يرغب في حسم ملف اللاعبين الشباب مواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ بالبقاء أو الرحيل خاصةً بعد قرار إلغاء دوري الجمهورية ٢٠٠٣ لذلك طالب النادي المدير الفني بحسم ملف اللاعبين الشباب بشكل سريع لمعرفة من سيبقي فيهم ومن سيرحل بموسم الانتقالات الصيفية ٢٠٢٤ .

وتابع :" مجلس الإدارة يعقد جلسه مع المدرب البرتغالي خلال الساعات القادمة من أجل عرض الاعبين المرشحين للانضمام لصفوف الفريق في الميركاتو ولمعرفة احتياجات المدرب في مراكز الفريق وحسم ملف لاعبي الزمالك الشباب بشكل تام .

وعن مباراة الزمالك وبروكسي قال البرتغالي جوزيه جوميز إنه اعتمد في مباراة بلدية المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على خطة لمنح الناشئين بعض الدقائق للعب في اللقاء.

وأضاف المدير الفني : عليكم تفهم أننا كمدربين نسعى للفوز دائمًا، ولكن في لقاء بروكسي كان مريحاً جداً من أجل اللعب بمجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز في المباريات.

وتابع :" الدوري سينتهي في منتصف شهر أغسطس، وفي نهاية شهر سبتمبر تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة في السوبر المصري، وأتسأل كم من الوقت نحتاجه للراحة وفترة الإعداد".

وتابع جوميز قائلاً:"لا يوجد وقت كاف ومن الممكن أن يكون قرار مجنون أن تتلاحم المواسم ببعضها، ونرى أن حصول عدد من اللاعبين الشباب على فرصة المشاركة في المباريات سيساعدهم على الظهور بشكل أفصل في المستقبل".

وأضاف المدير الفني :" علينا اتخاذ قرار بمنح اللاعبين الشباب فرصة أو لا، لذلك لابد من منحهم وقت لرؤيتهم في الملعب، لأننا إذا بدأنا المباراة باللاعبين الأساسيين فلا يوجد سوى 5 تغييرات فقط".

وواصل قائلاً:" لا يوجد شخص حزين أكثر مني بسبب عدم الفوز في مباراة اليوم أمام بلدية المحلة، لأننا نخوض كل لقاء من أجل الفوز ".

واختتم المدير الفني قائلاً:" الأفضل أن نمنح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة الآن وأعلم أن الجميع يريد الفوز ولكن ما الأفضل للنادي الآن" .

ومن ناحية أخرى، رفض مسؤولو نادى الزمالك فكرة التعاقد مع عمرو جمال في صفقة انتقال لاعب حر، وذلك بعدما تم عرضه عليهم عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

وكان النادى الأبيض نجح في الحصول على توقيع محمود ممدوح، مهاجم حرس الحدود، لمدة ٥ سنوات مقبلة، تمهيدًا للتعاقد في الميركاتو الصيفى.

وعلى جانب آخر ، قرر مجلس نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إحالة أيسل نديم لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

جاء ذلك لما بدر من اللاعبة بالتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من إدارة النادي، وعدم الالتزام بسياسة النادي فيما يخص الظهور الإعلامي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

بجانب غيابها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة دون إذن أو عذر، في الوقت الذي ترتبط فيه اللاعبه بعقد ممتد مع النادي لمدة موسمين.

ويؤكد مجلس الإدارة على أهمية احترام الجميع للنظام المتبع داخل منظومة نادي الزمالك في جميع الفرق الرياضية.

وعلى جانب متصل ، أعلن نادي الزمالك، عن ضم بسنت محمد «ليبرو» فريق الشمس السابقة لتدعيم صفوف فريق سيدات الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء في الموسم الجديد 2024/2025.