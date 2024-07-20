موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة في الدوري.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا، نظيره بلدية المحلة، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز، في المباراة التي يحضتنها ستاد المقاولون العرب.

جدير بالذكر أن مباراة الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري أنتهت بفوز ماراثوني لفريق سيراميكا كليوباترا علي بلدية المحلة بنتيجة 5-3. ‏

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بين سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة على شبكة قنوات «أون تايم سبورت»، وذلك باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لجميع مسابقات الدوري المصري.

ترتيب بلدية المحلة وسيراميكا في الدوري

ويحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة من لعب 30 مباراة، فيما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 41 نقطة من 29 لقاء.

ويدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده إبراهيم السوداني وخالد حسام طه ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومحمود البنا حكم فيديو وشريف عبدالله مساعد حكم فيديو.