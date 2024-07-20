"كوماندوز" اليد يتسلح بالخلطة الفرنسية لكتابة التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - يحمل المنتخب الوطني لكرة اليد أحلام الملايين من عشاق ومتابعي اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

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ويشارك منتخبنا الوطني للمرة الثامنة في تاريخه بالأولمبياد باحثاً عن حصد أول ميدالية أولمبية في تاريخه بعدما كان على بعد خطوة في دورة طوكيو 2020 واحتل المركز الرابع.

وتسافر بعثة المنتخب الوطني إلى فرنسا غدًا الأحد بعد خوض أكثر من 8 مباريات ودية آخرها أمام كرواتيا وسلوفينيا ، ويخوض الفراعنة منافسات المجموعة الثانية بالأولمبياد بجانب المجر والدنمارك وفرنسا والنرويج والأرجنتين.

ويفتتح المنتخب مشواره بالأولمبياد بمواجهة المجر يوم 27 يوليو الجاري ثم يلعب ضد الدنمارك يوم 29 من الشهر الجاري ثم يلتقي فرنسا يوم 31 يوليو الجاري.

ويلعب الفراعنة آخر لقائين بمرحلة المجموعات ضد النرويج والأرجنتين يومي 2 و4 أغسطس المقبل.

ويتسلح الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخبنا الوطني بالخلطة الفرنسية بعدما استدعى 5 لاعبين محترفين في الدوري الفرنسي ضمن قائمة الفراعنة على رأسهم يحيى خالد ومحمد سند ومهاب سعيد وأحمد خالد "دودو" وسيف الدرع.

وتضم القائمة أيضاً يحيى الدرع نجم فيزبريم المجري وعلي زين نجم دينامو بوخارست الروماني ومحمد علي حارس مرمى سبورتنج لشبونة البرتغالي وكريم هنداوي حارس مرمى الصفا السعودي.

وقال الدكتور محمد الأمين ، رئيس اتحاد كرة اليد ، إن المنتخب الوطني نال إعداداً مميزاً قبل خوض الأولمبياد من أجل تحقيق الفوز بميدالية أولمبية وهو الحلم الذي يسعى إليه الجميع في المنتخب.

وأشار إلى أن الجميع في أتم الجاهزية كما أن وزير الرياضة أشرف صبحي زار تدريبات المنتخب قبل السفر إلى فرنسا لتحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز بميدالية أولمبية.