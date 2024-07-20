ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ31

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الجولة الـ31 من منافسات الدوري المصري، وذلك بإقامة ثلاث مباريات قوية، حيث يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره فاركو، ويلتقي فريق البنك الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، وفي ختام السهرة يحل بلدية المحلة ضيفًا على سيراميكا كليوباترا.

وبجانب صراع ترتيب الدوري، هناك صراع من نوع أخر بين هدافو الدوري، حيث يواصل المهاجم الشاب حسام أشرف لاعب بلدية المحلة، صراعه مع المهاجم الكونغولي فيستون مايلي لاعب بيراميدز.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة 31 كالآتي:

1- الكونغولي فيستون مايلي (بيراميدز) (14 هدفًا)

2- حسام أشرف (بلدية المحلة) (12 هدفًا)

3- الأنجولي مابولولو (الاتحاد السكندري) (11 هدفًا)

4-الفلسطيني وسام أبو علي (الأهلي) (10 أهداف)

5- التوجولي ياو أنور (البنك الأهلي) (10 أهداف)

6- حسام حسن (سموحة) (10 أهداف)

7- مصطفى زيكو (زد إف سي) (9 أهداف)

8- أحمد سيد زيزو ( الزمالك) (9 أهداف)

9- محمد سالم (المقاولون العرب) (9 أهداف)

10- النيجيري صديق أويجولا (سيراميكا كليوباترا) (9 أهداف)