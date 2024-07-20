حرب التذاكر.. فصل جديد في صراع الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - عاشت جماهير الكرة المصرية فصلاً جديداً في صراع ناديي الأهلي وبيراميدز خلال الأيام الماضية بطلها هذه المرة تذاكر المباراة التي تجمع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل في الجولة 31 للدوري الممتاز.

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وطرحت إدارة بيراميدز تذاكر المباراة بأسعار مرتفعة بعدما تم تحديد 200 جنيه سعراً لتذكرة الدرجة الثالثة و2000 جنيه لتذكرة الدرجة الأولى و5 آلاف جنيه لتذكرة المقصورة.

وقال مصدر بنادي بيراميدز إن هذا القرار جاء بمبدأ المعاملة بالمثل مع إدارة الأهلي التي رفعت أسعار تذاكر مباراة الدور الأول يوم 12 يوليو الحالي بشكل مفاجئ وطرحت أسعار تذاكر الدرجة الأولى بمبلغ 250 جنيه بدلاً من 150 جنيه كما طرحت تذاكر المقصورة مقابل 750 جنيه بدلاً من 300 جنيه.

في المقابل، أرسل الأهلي خطاباً إلى رابطة الأندية المحترفة، يطلب فيه مخاطبة نادي بيراميدز للتواصل مع شركة «تذكرتي» لتمكين الأهلي من سداد القيمة المالية الكاملة للتذاكر فئة الدرجة الثالثة «يمين» المخصصة لجماهير الأهلي في المباراة القادمة.

وأكد الأهلي في خطابه تحمله قيمة 7500 تذكرة الخاصة بالدرجة الثالثة «يمين» التي قامت جماهير الأهلي بشرائها، على أن يتم إعادة المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها من الجماهير كما أن النادي سيتحمل أيضًا كل الرسوم المالية المترتبة على إعادة ثمن هذه التذاكر.

وأشار البيان الصادر عن الأهلي أنه تم إرسال خطاب للرابطة بتاريخ 13 يوليو الجاري يخطرها بقراره الخاص بتخفيض سعر تذكرة الدرجة الثالثة في جميع المباريات القادمة المملوكة للنادي إلى 50 جنيهًا، ولأن هذا المبلغ اقل من قيمة تكلفة التذكرة كما أن الإدارة قررت تحمل الفارق المالي المستحق لشركة تذكرتي في هذا الشأن للتخفيف عن جماهير الأهلي.

ويدور صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز في الفترة الأخيرة لعدة أسباب على رأسها تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي بعد نهاية إعارته للأهلي في صيف 2019 كما يتنافس الفريقان على لقب الدوري هذا الموسم.