جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الجولة الـ31 من منافسات الدوري المصري، حيث تقام ثلاث مباريات مشتعلة، أبرزها صدام البنك الاهلي والاتحاد السكندري في ختام السهرة.

وتشتعل منافسات الدوري المصري في المقدمه، بين فريقي الأهلي وبيراميدز، حيث تقلص الفارق بين الفريقين إلي 6 نقاط، مع فارق عدد المواجهات بين الأهلي وبيراميدز.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- بيراميدز - 68 نقطة - 28 مباراة.

2- الأهلي - 63 نقطة - 25 مباراة.

3- المصري - 51 نقطة - 29 مباراة.

4- مودرن سبورت - 47 نقطة - 30 مباراة.

5- سموحة- 45 نقطة - 29 مباراة.

6- الزمالك- 42 نقطة - 26 مباراة.

7- إنبي - 42 نقطة - 29 مباراة.

8- زد - 41 نقطة - 27 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 41 نقطة - 29 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 38 نقطة - 30 مباراة.

11- طلائع الجيش - 35 نقطة - 30 مباراة.

12- البنك الأهلي - 33 نقطة - 30 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 29 نقطة - 30 مباراة.

16- بلدية المحلة - 24 نقطة - 30 مباراة.

17- المقاولون العرب - 20 نقطة - 28 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 30 مباراة.