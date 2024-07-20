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جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الجولة الـ31 من منافسات ، حيث تقام ثلاث مباريات مشتعلة، أبرزها صدام البنك الاهلي والاتحاد السكندري في ختام السهرة.

وتشتعل منافسات الدوري المصري في المقدمه، بين فريقي الأهلي وبيراميدز، حيث تقلص الفارق بين الفريقين إلي 6 نقاط، مع فارق عدد المواجهات بين الأهلي وبيراميدز.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- بيراميدز - 68 نقطة - 28 مباراة.

2- الأهلي - 63 نقطة - 25 مباراة.

3- المصري - 51 نقطة - 29 مباراة.

4- مودرن سبورت - 47 نقطة - 30 مباراة.

5- سموحة- 45 نقطة - 29 مباراة.

6- الزمالك- 42 نقطة - 26 مباراة.

7- إنبي - 42 نقطة - 29 مباراة.

8- زد - 41 نقطة - 27 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 41 نقطة - 29 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 38 نقطة - 30 مباراة.

11- طلائع الجيش - 35 نقطة - 30 مباراة.

12- البنك الأهلي - 33 نقطة - 30 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 29 نقطة - 30 مباراة.

16- بلدية المحلة - 24 نقطة - 30 مباراة.

17- المقاولون العرب - 20 نقطة - 28 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة -  30 مباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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