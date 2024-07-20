موعد مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي اليوم في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، علي نظيره فريق البنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الاتحاد البنك الأهلي في الدوري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري مع نظيره فريق البنك الأهلي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وتذاع مباراة الاتحاد السكندري أمام نظيره فريق البنك الأهلي على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الراعي الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الاتحاد السكندري والبنك الأهلي في جدول الدوري

يتواجد فريق الاتحاد السكندري بالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، إذ لعب زعيم الثغر 30 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاءً، بينما تلقى الفريق الخسارة في 10 مباريات.

وعلى الناحية الأخرى يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، إذ لعب الفريق 30 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 15 مباراة.