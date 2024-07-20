إجراء عاجل من الزمالك لحل أزمة مستحقات أتشيمبونج

يسعي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة مستحقات بنيامين أتشيمبونج، لاعب الفريق السابق، بعدما تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتقدم أتشيمبونج لاعب الأبيض السابق بشكوى جديدة ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك بسبب التأخر في سداد القسط المتبقي من مستحقاته.

وقال عمرو أدهم عضو إدارة الأبيض في تصريحات صحفية، أن مجلس الإدارة يتواصل مع أتشيمبونج، ومحاميه، للتوصل لحل للأزمة.

وأضاف: “مجلس الزمالك يواجه صعوبات كثيرة منذ أن تولى المهمة ونسعى لإنهاء كافة القضايا، وإغلاق هذه الأمور نهائيا”.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره الداخلية يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري، على ملعب استاد السلام.

وستقام مباراة الفريقين يوم الإثنين 22 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتأهل فريق الزمالك إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر موسم 2024-2025، بعد الفوز على نظيره بروكسي بخماسية مقابل هدفين، ليلاقي نظيره طلائع الجيش.